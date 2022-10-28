Укротеррористы выпустили две ракеты HIMARS по Первомайску в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Dustin Biven

Боевики не могут пройти через линию обороны незамеченными, несмотря на все попытки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты HIMARS по Первомайску Луганской народной республики (ЛНР), сообщили в регионе.

«По населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечено, информация о пострадавших и повреждениях при обстреле на данный момент отсутствует. До этого боец группировки «Отважные» с красно-лиманского направления Донбасса говорил, что украинские военные последние дни пытаются вести контратаку позиций российских военнослужащих.

Кроме того, ВСУ делают безуспешные попытки быть незамеченными на линии обороны ЛНР. Военный уточнял, что оборонная линия идет по большому фронтовому участку из-за чего у ВСУ нет шансов пройти незаметно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где армия России сорвала наступление ВСУ.