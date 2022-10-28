Гроссмейстер Со в матче с россиянином Непомнящим забыл, как играть в шахматы

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Курьезную ситуацию пришлось разрешать судье: объяснять элементарные правила знаменитому игроку.

Невероятным курьезом обернулся шахматный турнир в исландском Рейкьявике. Американец Уэсли Со, в прошлом умудрившийся обыграть знаменитого Магнуса Карлсена, в этот раз удивил еще больше! В дуэли с россиянином Яном Непомнящим шахматист из США забыл… правила игры.

Попытался сделать рокировку в то время, как его король находился под шахом. Хотя даже новички знают, что делать это запрещено — как бы этого не хотелось.

В итоге на помощь спортсмену пришла судья — матч пришлось прервать, пока она лично разъясняла гроссмейстеру элементарные правила.