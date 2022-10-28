В России предлагают автоматически аннулировать права при ухудшении здоровья

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Среди предложенных нововведений также — дополнительные экзамены для таксистов и водителей грузовиков.

Россиян хотят лишать водительских прав по состоянию здоровья поводом может стать ухудшение зрения или выявленная эпилепсия. Ожидается, что со следующего года медики смогут автоматически передавать информацию о водителях в ГИБДД. После чего нужно будет пройти внеочередную проверку и если этого не сделать или заболевание подтвердится, права аннулируют.

Среди предложенных нововведений дополнительные экзамены для таксистов и водителей грузовиков. Их знания и навыки хотят проверять раз в пять лет.

И еще одни важные поправки касаются категорий. Получить право на управление автобусами и микроавтобусами можно будет только спустя год вождения легковой машины или грузовика. Поправки намерены рассмотреть в Госдуме в ближайшее время.