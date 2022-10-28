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Американский президент решил доказать себе и окружающим, что еще «ого-го», но ничего путного из этого не вышло.

Пожилой президент США Джо Байден решил доказать, что возраст — не помеха автоспорту. 79-летний демократ решил поучаствовать в гонке на собственном Chevrolet, который, к слову, тоже преклонных лет — 1967 года выпуска.

Соперником президента стал британский кинорежиссер Майкл Пауэлл — сын покойного госсекретаря США Колина Пауэлла. Главе Белого дома удалось разогнаться до 189 километров в час, но он все равно финишировал вторым.

Аналогичная гонка состоялась в 2016 году между ним и отцом Майкла — покойным госсекретарем Колином Пауэллом. Тогда победа была за Байденом.