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Российские военные в ответ на трагедию, устроенную Киевом на Крымском мосту, наносят удары по объектам инфраструктуры Незалежной.

Около миллиона жителей Киева остались без света, заявили местные власти. Электроэнергия также не подается на многие промышленные предприятия.

Помимо столицы Украины, при свечах сидят жителей Киевской области и соседних регионов. Российские военные продолжают наносить точечные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.