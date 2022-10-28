Психически больной мужчина чуть не зарезал игрока «Арсенала» Пабло Мари в Милане

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Футболист попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное ради его спасения.

Нападение в миланском торговом центре. На посетителей внезапно стал кидаться мужчина с ножом. Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения, среди них — испанский футболист английского клуба «Арсенал» Пабло Мари Вильяр.

Свое оружие нападавший раздобыл прямо в магазине — взял нож с полки и начал наносить удары по всем без разбору. До тех пор, пока его не задержала полиция. Позже выяснилось, что у мужчины были проблемы с психикой.