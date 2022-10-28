Самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

Спасатели возвращались домой после борьбы с лесными пожарами.

На Сицилии рухнул пожарный самолет — он разбился прямо о склон действующего вулкана Этна. Крушение произошло, когда пожарные возвращались к морю за водой. Раздался взрыв, через мгновение самолет вспыхнул.

На борту было двое спасателей — оба погибли. Они боролись с лесными пожарами в горах недалеко от города Катания.