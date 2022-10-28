Круче Мюнхенской: Запад четко понял послание Путина на Валдайском форуме

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Речь президента России слышал весь цивилизованный мир — не такой, каким его пытаются изобразить западные элиты: вопросы президенту задавали делегаты не только из Европы.

СМИ всего мира сейчас разбирают на цитаты выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай». Эту речь уже называют новым посланием Западу — настолько открыто президент говорил о неизбежном развале однополярного мира.

В своем выступлении Владимир Путин затронул, пожалуй, все самые острые темы. Это, в том числе конфликт на Украине, применение ядерного оружия и всевозможные санкции. И Старый свет сигнал российского президента, похоже, принял. Игорь Балдин — подробнее.

Валдайскую речь Путина слышал весь цивилизованный мир — не такой, каким его пытаются изобразить западные элиты: вопросы президенту задавали делегаты не только из Европы — из Индии, Китая, Латинской Америки, Африки. Которые становятся новыми центрами силы.

«Путину удается достичь консенсуса с такими странами, как Индия и Китай. И это абсолютно правильно, ведь они будут играть важную роль в новом миропорядке», — считает генерал-майор в отставке, директор объединенного института оборонных исследований из Индии Б. К. Шарма.

«Мир без сверхдержав, разрушение прежних доминант — все это происходит прямо сейчас. Запад становится слабее. Ему уже почти нечего предложить остальному миру. И изменения, что сейчас происходят, очень важны», — говорит профессор факультета политических исследований, директор исследовательской группы по геополитической экономике Университета Манитобы из Канады Радика Десаи.

По ту сторону океана все прекрасно поняли — сначала The New York Times со своим несмелым заголовком, затем уже прямым текстом ABC News: «Путин обвинил Запад в стремлении к мировому господству и разжигании конфликта на Украине». После и CNN подключилась:

«Путин обвинил Запад в том, что он называет опасной, кровавой и грязной игрой!»

Госпереворот и конфликт на Украине, санкции — во время выступления президента эта мысль звучала рефреном — ни что иное, как попытка Вашингтона удержать ускользающий мир — однополярный. Оттуда же и ссоры с саудитами, и провокации вокруг китайского Тайваня — и прочие ошибки, что выходят Белому Дому боком.

«Эта речь Владимира Путина в рамках Валдайского клуба, по моему мнению, является самой важной из когда-либо произнесенных им. Она даже значимее Мюнхенской. Это речь — освобождение от гегемонии англо-саксонского мира, который на самом деле и развязал войну на Украине. Речь, которая знаменует еще и конец колониальной политики запада в финансовом секторе», — уверен французский политолог Эммануэль Леруа.

Что Запад получает в итоге: инфляция и энергокризис — там, где все это затеяли. Было бы смешно, когда бы не было так грустно.

«Ладно, вот анекдот: Семья. Сын спрашивает у папы: — Папа, почему так холодно? — Потому что Россия напала на Украину. — А мы здесь при чем? — А мы ввели санкции против русских. — Зачем? — Чтобы им было плохо? — А мы что, русские?» — рассказал анекдот Владимир Путин.

Сразу несколько ведущих мировых СМИ вели онлайн-трансляцию Валдайской речи, выкладывали ее видеофрагменты. И тут же сотни тысяч просмотров. Как например, у цитаты из Солженицына:

«Для запада характерно „длящееся ощущение превосходства“. Вот это все и происходит до сих пор», — подчеркнул президент.

Или слов Путина о крушении надежд — договориться с США и с НАТО:

«Посыл был один — давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно. И что мы получили в ответ — по всем направлениям возможного сотрудничества — нет», — заявил российский лидер.

О сущности западной финансовой системы:

«Как только выгоду из глобализации стали извлекать не западные страны, а другие государства — речь прежде всего о крупных государствах Азии, Запад поменял или вовсе отменил многие правила: свободы торговли, экономической открытости, равноправной конкуренции, даже о праве собственности вдруг сразу забыли».

На востоке — сотни статей о Валдайской речи. Китай и арабский мир пишут об окончательном развороте России на восток. Индийские СМИ — о расчетах в национальной валюте и новых перспективах партнерства Москвы и Дели.

«Страны, такие как Индия, Бразилия, Пакистан займут свое место в новом миропорядке. Западный мир уже не сможет никому диктовать свои условия. Следующие десять лет будут очень отличаться от того, что хотят видеть в ЕС и США», — уверен генеральный директор Pakistan House Мухаммад Атар Джавед.

Гости Валдая, хоть и с разных континентов, в одном сошлись точно: многополярный мир, который предлагает Россия — без эмбарго, санкций и долларовой иглы — дает им больше возможностей. От разворота энергоносителей на Восток до крупных торговых сделок в рамках БРИКС.

«Мир без гегемона — это мир, который предоставляет пространство для альтернативных взглядов и мнений. Это мир, где, действительно, можно решать глобальные проблемы», — говорит исполнительный директор института глобального диалога ЮАР Мтембу Пилани.

Подводя итоги этой Валдайской встречи, пресс-секретарь президента говорит: как и Мюнхенская, она несомненно войдет в историю.

«Она не просто программная, она мировоззренческая, и философская и прикладная речь поэтому она действительно стоит Того, чтобы ее анализировать. Она, я думаю, она войдет в золотую десятку выступлении Путина за 22 года», — уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Довольно оперативно на Валдайскую речь Путина отреагировали в Пентагоне. Там опубликовали стратегию национальной обороны. Главная угроза по-прежнему Россия и Китай. Но есть одно «но» — США готовы вести переговоры по новому соглашению о контроле над вооружениями, в том числе и над ядерными. Вот что значит сила слова.