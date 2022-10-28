Привет, зима: первый снегопад «парализовал» Дальний Восток
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Из-за резкой перемены погоды Дальний Восток замело метелью
Фото, видео: Depositphotos / doroshin; 5-tv.ru
Машины встали, люди паникуют — резкое похолодание изменило планы жителей отдаленных регионов. На помощь уже выехала спецтехника.
Первый снегопад парализовал движение на Дальнем Востоке. На Дальнегорском перевале — при подъезде к Владивостоку — намело сугробы. Большегрузы буксуют, легковые машины увязли в снегу. Сейчас люди ждут спецтехнику, которая должна расчистить трассу.
А пассажиры рейсовых автобусов не стали дожидаться помощи, взяли чемоданы и пошли пешком. Снежный шторм нарушил и авиасообщение. Небольшие аэродромы отменили все рейсы.