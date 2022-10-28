Небензя: риски создания «грязной бомбы» Украиной обсудили на Совбезе ООН

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Последствия применения оружия массового поражения могут быть фатальны. Но кому это выгодно сегодня и чего ждать завтра?

Вопрос о «грязной бомбе» поднял на закрытом заседании Совбеза ООН и постпред России Василий Небензя. Он предупредил, что Украина может готовить подобную провокацию не только на тех объектах, которые посетят эксперты МАГАТЭ. Но еще больше он говорил об американских биолабораториях на Украине. Россия подготовила проект резолюции о создании комиссии, для расследования на международном уровне.

«Нас сегодня пытаются убедить, что сотрудничество США и Украины в биологической сфере носит исключительно мирный характер. Но ответьте на простой вопрос: почему с американской стороны его курирует военное ведомство (Пентагон) и его многочисленные подрядчики?» — недоумевал дипломат.

Небензя подчеркнул, что США и Киев так и не объяснили — почему они не исполняют свои обязательства по конвенции о биологическом оружии. Известно, что Минздрав Украины и Пентагон заключили закрытое соглашение о взаимопомощи в изучении патогенов. А при освобождении Херсонской области наши военные обнаружили дроны с емкостями, которые могли распылять опасные вещества.

В ООН заявили, что поддержат российскую резолюцию, если того потребует Совбез. Но пока у организации нет технических средств для проверки деятельности этих биолабораторий.