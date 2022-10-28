Все изменится: математик Афган назвал год возможного начала третьей мировой войны

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Математика считают живой легендой. В 1989 году он заявил, что СССР развалится. После этого ученого выслали из страны. Но теперь к его предсказаниям относятся куда более серьезнее.

Ученый Сидик Афган рассказал, чего ждать человечеству в ближайшие годы и десятилетия. Известный математик разработал загадочную формулу, благодаря которой предсказывает будущее. В 1989 году он заявил, что совсем скоро СССР распадется. После этого ученого выслали из страны. Теперь же к его предсказаниям относятся серьезнее.

По словам ученого, числа имеют важную роль в истории. Именно они помогают ему заглянуть в будущее. Он смог просчитать будущее до 2058 года. Так, Третьей мировой войны не будет до 2058 года, считает Афган.

«Войны до 2058 года не будет. То есть ядерной войны не будет, но нас ждет кибервойна. А Третья мировая исключена при одном условии — Киев», — отметил Афган в эфире одной из программ на федеральном телеканале.

Что касается Украины, то, по словам математика, дата начала специальной военной операции по защите Донбасса, 24 февраля, неслучайна. Это связано с количеством областей на территории страны, их 24.

«Февраль — второй месяц года. В математике это двухфакторная формула. Когда у нас цифра 24, мы называем ее четырехфакторной. В будущем станет шестифакторной», — сказал ученый.

Кроме того, по его словам, украинцы очень умный и трудолюбивый народ, но они зачем-то избрали себе смешного президента. Вместе с тем он убежден — России ни в коем случае нельзя отступать о заявленных в ходе спецоперации целей. В противном случае стране придется столкнуться с серьезными последствиями.

Также ученый убежден, что следующим президентом России станет человек, родившийся в 1972 году, а саму страну ожидают еще большие улучшения. Чего не скажешь про США. В 2025 году страну ожидает тяжелый период. Тогда же к власти придет последний президент, а после страну ждет разделение.

«Миром управляет комитет 300. В настоящее время нет войны между Россией и Украиной. Сейчас идет война между Востоком и Западом — война между дьяволом и ангелом. Америка — большой шайтан», — объяснил Сидик.

Вместе с тем Евросоюз близится к распаду, отметил Афган. Это произойдет в период с 2027 по 2032 годы.

«Если вы перестанете поставлять им газ, то они упадут вам в ноги», — объяснил математик.

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