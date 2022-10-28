В Киеве и трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

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Как сообщают местные СМИ, людей просят по возможности пройти в укрытие.

В Киеве и еще трех регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу. Речь идет о Полтавской и Николаевской областях, отмечают местные СМИ. Сообщения подтверждают и власти субъектов, публикуя информацию в Telegram-каналах.

Отмечается, что людей просят по возможности проходить в укрытия.

Накануне вечером в регионах Незалежной воздушную тревогу объявляли не раз. Сирены и предупреждения звучали с разницей не более 15 минут. Между тем, на территории западной Украины все было спокойно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru показал, как сейчас идут ожесточенные бои под Артемовском.