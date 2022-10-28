Бывшую сотрудницу «Нота-банка» Марчукову объявили в розыск

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Женщина давала показания против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Бывшую сотрудницу «Нота-банка», служившую на должности финансового директора, Галину Марчукову объявили в розыск в России. Известно, что она давала показания против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Женщина является фигуранткой дела о мошенничестве в особо крупных размерах, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Суд в Москве избрал в отношении нее заочный арест», — также добавил информатор.

По официальным данным, Марчуковой вменяется растрата средств клиентов банка. Следователи считают, что заочно арестованной могла помогать в этом ее родная сестра Лариса. Уточняется, что женщины могли незаконно присвоить себе более 300 миллионов рублей. И если Ларису уже приговорили в трем годам и четырем месяцам колонии общего режима, то Галина скрывается от правосудия.

Ранее 5-tv.ru раскрыл новые подробности дела Дмитрия Захарченко.