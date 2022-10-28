Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Леди едва не выпрыгнули из машины, когда увидели животное: такого не ожидал никто.

Крайне эмоциональной оказалась встреча двух женщин с амурским тигром в Приморском крае. Дамы не только не испугались, но даже стали благодарить Бога за такой подарок судьбы.

«Господи, какой ты красивый, какой ты огромный. Ничего, что мы тебя немножко побеспокоим?» — говорили леди.

Правда, выходить из машины и лично знакомиться с хищником впечатленные все-таки не стали.