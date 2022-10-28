«Бред какой-то, до чего скатились»: самые яркие фразы Путина на «Валдае»

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Российский лидер в ходе пленарного заседания высказался о спецоперации на Украине, о взаимодействии с Западом и экономической ситуации в России.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. Он высказался о взаимодействие с Западом, экономической ситуации в России, параллельно цитируя русских классиков: Федора Достоевского, Александра Солженицына. 5-tv.ru собрал самые запоминающиеся и яркие высказывания российского лидера.

«Неужели мы такие всемогущие?»

Запад в последнее время все чаще винит во всех своих бедах Россию. Санкции, задуманные против страны, сильно ударили вовсе не по России. Говоря об обвинениях, Путин подчеркнул — винить других в собственной глупости, не стоит.

«Неужели мы такие всемогущие, что любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля? Ну, это бред какой-то, до чего скатились. Хоть мозгами пошевелите, как-то поинтересней что-нибудь изложите, свою точку зрения изложите как-нибудь концептуально. Нельзя же все сваливать на козни Кремля», — сказал Путин.

«Мы скоро вернемся»

Многие иностранные компании с начала спецоперации по защите Донбасса, не согласившись с действиями России, покинули российский рынок. Однако некоторые все же надеются в будущем вернуться.

«Всех тех, кто уходит, они еще на ухо шепчут, мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся», — отметил Путин.

«Девушка немножко не в себе»

Путин раскритиковал молчание Запада о заявлении бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс про готовность применить ядерное оружие. По словам российского лидера, политик была «немножко не в себе»

«Она ляпнула там, девушка немножко не в себе. Ну, как можно такие вещи публично говорить? Сказала, поправили б ее», — заявил российский лидер.

«Боюсь — боюсь»

Отвечая на вопрос, не боится ли угроз со стороны Запада, Путин отметил — если бы ему стало страшно, то он ничего бы и не предпринял.

«Что касается того, что мы должны кого-то бояться, конечно, многим хотелось бы, чтобы я сейчас сказал, боюсь–боюсь-боюсь. Если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю, я должен руководствоваться интересами российского народа», — сказал Путин.

«Где-то свет погас, где-то туалет не работает»

Европейские лидеры винят Россию в проблемах с энергобезопасностью в собственных странах. Но Путин отметил — трудности в Европе связаны с антироссийскими санкциями, которые введены самим ЕС.

«Я бы хотел вернуться к тому, с чего вы начали, вы сказали, что свет показ в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно не имеем к этому никакого отношения. Я почему об этом говорю, потому что во всем всегда обвиняют Россию: где-то свет погас, где-то туалет не работает, где-то еще что-то. Во всем виновата Россия. Это как, помните, в известном фильме, а эту часовню какого-то века тоже мы разрушили? Слава богу, нет», — сказал Путин.

«Эта бабушка на Тайване»

В начале августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

«Борются с Россией, но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Они нормальные люди или нет, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике, зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы спровоцировать Китай на ответные какие-то действия, в то время, когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине, ну бред какой-то просто», — отметил российский лидер.

«Давайте жить дружно»

«РФ, слава Богу, пережила все трудности того времени, стояла, укрепилась, с внутренним и внешним терроризмом справилась, экономика сохранилась и начала развиваться, обороноспособность начала развиваться, мы пытались выстроить отношения и с ведущими странами запада и с НАТО, посыл был один — давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно», — сказал Путин, говоря о сближении с Западом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин объяснил важность России для Донбасса.