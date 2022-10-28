«И яблоко раздора, и символ разрешения конфликтов»: Путин назвал значение Одессы
Путин: Одесса может стать символом разрешения конфликта на Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
Российский лидер отметил: украинский город — один из красивейших в мире. Но последний визит туда оставил не столь приятные впечатления.
В текущей ситуации Одесса может стать и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. Он отметил — этот город — один из красивейших в мире, но то, каким его увидел Путин в последний раз, сильно расстроил его.
Венгерский журналист Габор Штир поинтересовался у президета РФ, когда ему лучше всего поехать в Одессу — следующим летом или через пару лет. На что российский лидер призвал его не тянуть и ехать, как можно быстрее. Тогда же Штир уточнил, какую ему визу делать — украинскую или российскую.
«Как известно, Одесса была основана Екатериной II. И даже крайние националисты решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождение какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — отметил Путин.
Но в последнюю поездку в Одессу Путин увидел заметный упадок. Это было видно невооруженным взглядом.
«Явно коммунальное хозяйство было в упадке. Это было видно даже по фасадам зданий. Хотя в центре вроде ничего, то чуть-чуть в сторону там же все выглядело не так презентабельно», — заметил президент России.
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