«Эффект достигнут»: Путин пошутил в ответ на вопрос о россиянах и попадании в рай

Фото, видео: 5-tv.ru

Владимир Путин еще раз отметил, что России не нужен ядерный удар и в нем нет никакого смысла.

Во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Москве президент России Владимир Путин сделал большую паузу, отвечая на вопрос, «торопятся ли россияне попасть в рай».

Модератор «Валдая» Федор Лукьянов, задавая вопрос, напомнил российскому лидеру сказанную в 2018 году фразу. Тогда Путин заявил, что в случае применения против России ядерного оружия, возмездие будет неизбежно, а «мы как мученики попадем в рай». При этом на фоне обсуждений в последние месяцы возможности ядерного удара Лукьянов уточнил, «не торопятся ли россияне туда». В ответ Путин взял паузу и задумался. Она вызвала волнение у собеседника. Немного погодя, российский лидер ответил.

«А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут», — ответил Путин.

Вместе с тем Путин еще раз отметил, что России не нужен ядерный удар и в нем нет никакого смысла. А цель всех обсуждений и ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, убедить союзников РФ и нейтральные страны в том, что нужно «всем вместе противостоять» Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Путин обратился к жителям Европы и США, которые винят Россию во всех бедах.