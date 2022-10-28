Был одинок и прятал кольцо: почему Бен Аффлек «сбегает» от Дженнифер Лопес

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mimmo Carriero; 5-tv.ru

Певица и актер поженились буквально несколько месяцев назад. Источники уверяют, что в отношениях наступил период разлада.

Как дела у звездной пары? Слухи о проблемах в браке Бена Аффлека и Дженнифер Лопес подогрели и снимки папарацци. Актера поймали на прогулке в Лос-Анджелесе. Журналистов смутило то, что Аффлек был один, а левую руку, где должно быть обручальное кольцо, прятал в карман.

Теперь общественность гадает — носит актер кольцо или, может, снял. Аффлек и Лопес поженились буквально несколько месяцев назад, но источники, близкие к паре, утверждают, что супруги постоянно ссорятся.