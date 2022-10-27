И маневры не спасли: экипаж российского МиГ-31 уничтожил сверхзвуковой штурмовик ВСУ

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

Самолет противника был распознан бортовой радиолокационной станцией. Ликвидировали Су-24 одним ударом.

Российская авиация в воздушном бою уничтожила украинский сверхзвуковой штурмовик Су-24. Самолет обнаружила бортовая радиолокационная станция нашего истребителя Миг-31.

Экипаж получил подтверждение с пункта управления и атаковал противника ракетой «воздух-воздух». Удар был нанесен на предельной дальности. Штурмовик попытался маневрировать, чтобы избежать попадания, но его это не спасло.