Жена сбежавшего от мобилизации внука Пугачевой нашла ему замену в России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитая модель Алена Краснова не стала долго грустить на родине. В свет она теперь выходит с другими.

Жена сбежавшего в США внука Пугачевой нашла ему замену на родине. После того как Никита Пресняков улетел в Штаты, Алена Краснова не стала долго грустить, сообщает dni.ru.

После побега внука Примадонны общественность стала внимательно следить за жизнью его жены, оставшейся в России. Модель проводит много времени с подругами, они же и составляют ей компанию для выхода в свет.

С одной из близких подруг Краснова посетила съемки развлекательного шоу. Муж Красновой принимал участие в прошлом сезоне проекта, танцевал на льду с фигуристкой Натальей Забияко. Теперь Краснова поддерживает Наталью Подольскую — жену отца Никиты Преснякова.

«Люблю это местечко», — написала в своем блоге модель.

Алена Краснова не делала официальных заявлений и не афишировала свое отношение к коллективному побегу семьи Пугачевой. Отъезд своего мужа модель тоже не комментировала, поэтому общественности только остается строить домыслы — рассталась ли звездная пара насовсем или расстояние разделило их лишь на время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбежавший от мобилизации Никита Пресняков был замечен в ночном клубе Лос-Анджелеса в компании полуголых девушек.