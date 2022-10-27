Путин назвал предстоящее десятилетие важнейшим после Великой Отечественной войны
Запад неспособен единолично управлять человечеством, однако продолжает отчаянно пытаться это делать.
Предстоящее десятилетие будет важнейшим после Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Президент России подчеркнул, что сейчас мир находится на историческом рубеже и впереди опасное, непредсказуемое и важное десятилетие. По его словам, Запад неспособен единолично управлять человечеством, однако продолжает отчаянно пытаться это делать при смиренном согласии большинства народов мира. Именно это, как подчеркивает Путин, может привести к цепи конфликтов, который поставят под угрозу все человечество.
«Разрешить это противоречие — вот главная историческая задача. Это болезненный, но естественный и неизбежный процесс», — уверен российский лидер.
На фоне этого важно всех выслушать, учесть каждую точку зрения и отказаться от навязывания единой истины.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин напомнил Западу прописную истину — кто посеет ветер, тот пожнет бурю.