Трехместная камера с соседом: как содержат директора Собчак в изоляторе

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Арестованный коммерческий директор телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов содержится в московском изоляторе временного содержания (ИВС). Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы навестил Суханова и проверил условия, в которые его поместили правоохранители.

«На данный момент содержится в трехместной камере, есть сосед. С точки зрения условий содержания с нашей стороны в отношении Суханова нарушений закона, приказов и правил внутреннего распорядка не выявлено. Жалоб со стороны Кирилла на условия содержания не поступило», — сообщил секретарь столичного ОНК Алексей Мельников.

Наблюдательная комиссия проведала и бывшего редактора «Татлера» Ариана Романовского (Кузьмина), который так же находится в изоляторе. Его расположили одного в двухместной камере.

«Жалоб на условия содержания в адрес ОНК Москвы от Кузьмина не поступило. При общении с нами Ариан спрашивал как в ИВС и СИЗО узнавать актуальные новости. Мы разъяснили, что в ИВС получать актуальную информацию можно посредством радио, которое есть в каждой камере, в СИЗО — телевизор, радио, подписка на периодические издания», — заключил Мельников.

Кирилла Суханова задержали и взяли под стражу до 24 декабря 2022 года. Ему вменяется вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в Telegram-канале. Вину он не признал.

Подозреваемым по тому же делу проходит и Ариан Романовский. Он так же, как и его коллега по работе на Собчак, будет под стражей до 24 декабря.

Самой Ксении Собчак удалось сбежать. Она пересекла границу с Литвой через Белоруссию с помощью израильского паспорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как официальный представитель МИД РФ Захарова отреагировала на побег Собчак.