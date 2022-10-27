Одни они не выживут: Путин объяснил необходимость РФ для Донбасса

Украинские обстрелы до сих пор продолжаются и их нельзя избежать.

Донбасс без России не справился бы самостоятельно и не выжил. Так сказал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. По его словам, наша страна не могла оставить его в таком положении, власти должны были сделать соответствующие шаги.

«А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы — ну это вообще неприемлемо. Мы должны были сделать следующий шаг, что мы и сделали, — включить их в состав Российского государства. Они одни не выживут, это очевидный факт», — объяснил глава государства.

При этом Путин отметил, что украинские обстрелы до сих пор продолжаются и их нельзя избежать. Киевский режим уже провел две крупномасштабные операции и обе не увенчались успехом для него.

«Но они же были. А обстрелы бы безусловно продолжались. Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Ну чего ждать пока они начнут?» — вопросил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не будет становиться новым гегемоном.