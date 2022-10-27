Как капли для носа могут спровоцировать развитие опасных заболеваний?

София Шафиуллина 17

Врач Игорь Маневич назвал опасным частое применение капель от насморка

Как капли для носа могут спровоцировать развитие опасных заболеваний?

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

Сосудосуживающие препараты помогают мгновенно снять симптомы насморка. Однако последствия их использования придется лечить гораздо дольше.

Люди часто борются с проблемами заложенного носа с помощью капель, но даже не догадываются об их опасности и возможных тяжелых последствиях. О вреде сосудосуживающих капель рассказал изданию Газета.ру врач-оториноларинголог Игорь Маневич.

Капли для носа бывают трех видов: солевые, гормональные, противоаллергические и сосудосуживающие. По словам эксперта, последние нельзя использовать бесконтрольно из-за содержания в них адреналина. Этот гормон сужает сосуды, уменьшает отек и останавливает выработку слизи в носовых пазухах.

«При отказе от лекарства после длительного применения может случиться медикаментозный ринит — в этом состоянии сосуды слизистой расширены даже при отсутствии насморка. Отек может приобрести хроническую форму, и облегчить состояние возможно только при помощи капель», — объяснить врач.

Чтобы сосудосуживающие капли не вызвали пожизненное привыкание, рекомендуется использовать их не дольше недели, и применять три-четыре раза в сутки. По словам эксперта, лучше и вовсе найти альтернативные методы лечения, или обращаться к таким каплям в самых крайних случаях.

«Промывайте нос солевым раствором — это поможет прочистить носовые пути, сделает слизь в них менее густой и снизит раздражение и отечность в слизистой оболочке носа. Кроме того, нужно использовать увлажнитель воздуха — пересушенный воздух часто является причиной отека слизистой», — прокомментировал Маневич.

Врач назвал еще несколько советов, которые помогут вылечить насморк, а не смягчить его симптомы. Среди них: паровые ванночки, теплый душ и теплый компресс. Как отмечает Маневич, эти способы активируют отток слизи, снимают отечность и улучшают кровообращение в носовых пазухах.

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