Эмоциональная разрядка: психолог назвал пользу плача для детей

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Многие родители вводят строгий запрет на слезы. Однако это может сказаться на психическом здоровье детей.

Психолог Юлия Токарчук считает, что слезы полезны для детей. Маленькие дети в силу эмоциональной незрелости или несформированного словарного запаса не всегда могут осознать и описать свои чувства. Плач для детей является самым простым способом выражения мыслей. Об этом эксперт рассказала изданию Газета.ру.

«Плач для детей в возрасте до шести-семи лет — это не просто волна эмоций, это средство коммуникации. Таким образом ребенок дает понять, что не может справиться с ситуацией самостоятельно и нуждаются в помощи», — пояснила психолог.

По словам Токарчук, плачь — это эмоциональная разрядка, которая благоприятно воздействует на моральное здоровье. Психолог добавила, что родители не должны запрещать детям плакать.

«Запрет на эмоции и их выражение не лучшим образом сказывается на детской психике. Вместо этого лучше научить ребенка осознавать собственные эмоции», — рассказала Токарчук.

Врач сделала важную пометку: нужно объяснять ребенку, что переживать эмоции — это нормально. Если вместо запрета на слезы начать поддерживать ребенка, то он поймет, что вы как родитель слышите и понимаете его.

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