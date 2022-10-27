«Сложилось само»: кто заменил звездную мать Ариадне Волочковой

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Пока балерина Анастасия Волочкова шпагатами измеряет баню в своем загородном особняке, жена ее бывшего возлюбленного Игоря Вдовина нашла понимание с дочерью балерины.

Танцовщица Анастасия Волочкова всецело посвящает себя творчеству и светской жизни. Однако места в ее бизнес-графике, как и в загородном доме, для родной дочери так и не нашлось. 17-летняя наследница балерины Ариадна Волочкова все больше отдаляется от матери. Последние несколько лет она живет вместе с отцом Игорем Вдовиным и его новой семьей, передает 7Дней.ru.

Супруга Вдовина телеведущая Елена Николаева проявила материнскую чуткость и смогла завоевать доверие падчерицы. Их совместное видео в социальной сети лучшее тому подтверждение. Елена и Ариадна держат на руках новорожденных щенков и тепло общаются друг с другом. Незадолго до этого, жена Вдовина поделилась, как приняла девочку в свою семью.

«Тогда все как-то сложилось само собой. Мы все друг другу понравились. У подростков и правда бывают разные периоды в отношении с миром, окружающими и самими собой. Главное, какие уроки для себя они из этого выносят, делают ли их лучше и счастливее ежедневные поступки и изменения», — рассказала избранница Игоря Вдовина.

Анастасия Волочкова в искренность этого общения не верит. Но забирать дочь домой совсем не торопится.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова сделала откровенное признание. Звезда кроме шпагата ничего не умеет.