Тина Канделаки уличила бывшую подругу Собчак во лжи насчет израильского паспорта

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Телеведущая до последнего уверяла, что кроме российского гражданства, другого у нее нет. Но фото, появившееся в сети, говорит об обратном.

Покинувшую Россию Ксению Собчак уличила во лжи ее бывшая подруга Тина Канделаки. Директор канала «ТНТ» показала в сети фото израильского паспорта светской львицы и сопроводила его выдержками из ее недавних постов. В них экс-ведущая «Дома-2» уверяла, что кроме российского, другого гражданства у нее нет.

«Мир, который еще вчера был открытым и простым, стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского, и нет других карточек, кроме карт российских банков, которые на сегодня уже нигде не работают», — написала Собчак в марте 2022-го.

Месяцем позже знаменитость практически подтвердила сказанное, но в шутку дала понять, что не против израильского паспорта.

«Все пишут про израильское гражданство, ну я думаю, почему мне бы не сделать пост. Нахожусь в районе Рублево-Успенского шоссе. Много лет живу за городом. Место жительство не меняла. В гости приглашать не буду! Шабат, шалом из Подмосковья, пошла обедать с сыном. Всем пока!»

В мае Собчак по-прежнему уверяет в преданности своей Родине и упрекает общественность в клевете.

«Вам не стыдно врать? У меня никогда не было никакого другого паспорта. Ни до, ни после выборов», — продолжала настаивать телеведущая.

Однако слова светской львицы шли вразрез с делом, без которого она не сидела. К примеру, в конце марта продала квартиру в Москве стоимостью свыше 780 миллионов рублей. В начале апреля, по данным 5-tv.ru, — получила статус приемлемости в Израиле, а 20 сентября, предположительно, и само гражданство страны. На это как раз указывает документ, опубликованный Тиной Канделаки. В нем, в верхнем левом углу, написано «provisional passport». Известно, что такой паспорт государство выдает в исключительных случаях.

Правда, точного подтверждения подлинности израильского документа пока нет. Но есть все основания полагать, что это все-таки оригинал. Тем более что накануне Ксения Собчак въехала в Литву как гражданка Израиля.

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