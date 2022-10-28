Голодный и шустрый: жителей сахалинского села напугал отбившийся от мамы медвежонок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Walch; 5-tv.ru

Зверь лазил по контейнерам с мусором в поисках пищи. Теперь на месте его пребывания дежурит полиция.

К жителям сахалинского села Тымовское заглянул в гости медвежонок. Судя по всему, животное отбилось от матери. Хищник совершенно бесстрашно бегал по улицам, заглядывался на магазины, проверял мусорные баки и даже пытался зайти в дома местных жителей. Никакие попытки прогнать животное не удавались.

Потом медвежонок скрылся в лесу. Но все места, где он побывал, теперь мониторит полиция по соображениям безопасности. Ведь зверь вполне может вернуться.