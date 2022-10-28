Следы побоев и сломанные челюсти: как океанариум Приморья стал могилой для 200 животных

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

По факту жестокого обращения с «малыми братьями» было возбуждено уголовное дело.

Около 200 млекопитающих погибли в печально известном приморском океанариуме. Там закончилась прокурорская проверка, возбуждены административные и уголовные дела. За мучения животных, и том числе и краснокнижных должны ответить сотрудники и руководство. Все подробности у корреспондента «Известий» Евгения Подтергеры.

Что теперь будет?

Этому моржу прокуроры буквально жизнь спасли. На кадрах, которые сняли посетители несколько недель назад, он был весь в крови — порезался об ободранную обшивку бассейна. Белухи давали представления в синяках и ссадинах. А один из эпизодов вообще поверг всех в шок — во время очередного шоу у них началась рвота чем-то синим. Судя по всему, тем же пластиком.

Но все это оказалось каплей в море нарушений при работе океанариума, которые уже установила прокуратура.

«Выявлены нарушения закона, которые выразились в ненадлежащей работе системы жизнеобеспечения гидробионтов, несвоевременной очистке резервуаров для содержания животных, отсутствии условий для их изолированного содержания», — заявила старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Екатерина Коснырева.

Это продолжалось в океанариуме годами. Морж Миша как-то упал в пустой бассейн и серьезно травмировался. От инфекции с небольшим перерывом погибли три краснокнижных белобоких дельфина. С 2018 года зафиксировано больше 200 загадочных и необъяснимых смертей.

Сивуч Айк ведет себя так агрессивно, с тех пор как не стало его друга, Старка, которого обнаружили мертвым со следами побоев и сломанной челюстью, — виновных не нашли.

Самые серьезные скандалы Приморского океанариума связаны с дельфинарием. Внутрь нас не пускают под предлогом того, что проводится реконструкция основного зала. Сейчас для зрителей дельфинарий закрыт, здесь содержатся морские млекопитающие и именно здесь случилась последняя громкая трагедия — погиб дельфин. Причины пока остаются неизвестными.

ЧП случилось уже после того, как дельфинарий при океанариуме закрылся. Смерть так и осталась бы тайной для общественности, но в Сеть попали несколько фотографий вскрытия мормлека. Их опубликовали работники дельфинария, которые устали наблюдать за происходящим.

«После того, как слили бассейн, животные получили стресс. Я знаю, что в течение недели вода там не менялась, они находились в грязной воде. Ну и в понедельник уже животное почувствовало себя плохо, в среду уже умерло. По моему мнению, два варианта. Это физическое — дельфины подрались, а это бывает. И возможна скоротечная пневмония серьезная. Это видно по легким», — объясняет бывший руководитель дельфинария Игорь Костычев.

Они умирали на глазах

До трагедии дельфин Сэм появился на публике весь в крови. Уже тогда многие тренеры не вышли на арену. Их заменили, и выступление продолжилось. Игорь Костычев ушел в отпуск с последующим увольнением. Руководство океанариума сейчас вынуждает сделать то же самое всех нелояльных сотрудников. Им устраивают унизительные досмотры на вахте или вовсе аннулируют пропуска.

«Сегодня на улице два градуса, очень холодно. Целый день я вынуждена находиться на рабочем месте, точнее, возле, потому что в здание я зайти не могу», — говорит сотрудница.

Прокуратура уже инициировала два административных дела на чиновников океанариума. И одно, самое важное, пока против неопределенного круга лиц. Руководство океанариума от прессы прячется.

«Кроме этого, в порядке статьи 37 УПК РФ в адрес следственного органа направлены материалы и возбуждено по материалам проверки уголовное дело по статье «Халатность», — заявил владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Роман Стеблянских.

Возможно, уголовных статей в этой истории совсем скоро станет больше. После того как опальный директор Игорь Костычев впервые встретился со съемочной группой нашего канала, у него во дворе сгорела машина. Официальная причина — поджог, который сам Костычев связывает со своей деятельностью в Приморском океанариуме.