Признание? В СБУ косвенно подтвердили свою причастность к ЧП на Крымском мосту
Служба безопасности Украины косвенно подтвердила свою причастность ко взрыву Крымского моста
Фото, видео: www.globallookpress.com / vk.com/myfeo_ru; 5-tv.ru
При этом и. о. главы украинской Службы отказался говорить о деталях.
Служба безопасности Украины (СБУ) косвенно подтвердила свою причастность ко взрыву Крымского моста. Исполняющий обязанности главы ведомства Василий Малюк заявил в интервью Интерфаксу, что ему хорошо известно, как происходят подобные инциденты, и кто за ними стоит.
О деталях он говорить отказался, чтобы, цитата, «не подставлять источники, работающие в тылу врага, в том числе в России». Это несколько противоречит заявлению президента Зеленского, который ранее прокомментировал взрыв на Крымском мосту словами: «Мы такого не заказывали».
В интервью Малюк также поблагодарил агентов-женщин, которые работают на СБУ. Он назвал их настоящими амазонками.
По словам Малюка, многие из них уже прошли через пластические операции и сменили все данные, чтобы не подвергаться опасности. Одной из таких амазонок, судя по всему, является Наталья Вовк, организатор и исполнитель вероломного убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.
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