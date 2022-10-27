«Закономерный итог»: нумеролог предсказала судьбу Собчак после побега из России

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Скандальная «блондинка в шоколаде» подвержена чужому влиянию, поэтому не смогла распознать обман.

Ведущая Ксения Собчак снова в центре пристального внимания. На этот раз правоохранительных органов. Светскую львицу подозревают в вымогательстве крупной суммы у госкорпорации «Ростех». Двух ее сотрудников уже арестовали, а Собчак удалось улизнуть. Под покровом ночи она пешком сбежала из России в Прибалтику. Скандалистка укрылась в Литве.

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Однако, несмотря на проблемы с законом, удача не отвернется от Ксении Собчак, считает нумеролог Клара Кузденбаева. Как передает KP.RU, эксперт знает, почему звезды на стороне селебрити.

«Чтобы понять, как все случилось, достаточно проанализировать программу Ксении по ее дате рождения. Собчак родилась 5 ноября — в нумерологии эта дата называется „днем реальности“. Она носитель знака бизнеса, знает, как заработать и потратить деньги. Характер волевой, настоящий фанат своего дела», — пояснила нумеролог.

При всех преимуществах у «идеальной» Ксении Анатольевны есть крупный недостаток. У нее нет гибкости, чувства такта. К тому же она деспотична и подвержена влиянию со стороны, считает Кузденбаева.

«При личной встрече я бы дала Собчак хороший совет: ей нужно прислушиваться к своему супругу Константину Богомолову, который обладает огромной интуицией и хорошо распознает фальшь. Но увы, Ксения пренебрегает мужем», — заявила эксперт.

Еще одна беда скандалистки объясняется тем, что она нарушает правила поведения, которые действуют в нумерологии и связаны с ее датой рождения.

«Чтобы удача ей сопутствовала, Ксения должна вести себя как маленькая девочка, а не демонстрировать свою силу и независимость», — считает Клара Кузденбаева.

Нумеролог предсказывает благополучное возвращение Собчак на родину. Только будут ли ей здесь рады — неоднозначный вопрос.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова в пух и прах разоблачила истинное лицо Собчак.