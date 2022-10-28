Доказательств нет: что известно о скандале с пробами фигуристки Валиевой

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Звезду отечественного спорта упрекают в употреблении допинга абсолютно безосновательно. Конфликт набирает обороты.

Вокруг фигуристки Камилы Валиевой международные спортивные чиновники раздувают новый скандал. Обнародовать вердикт по ее делу сегодня потребовал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Все детали дела 16-летней спортсменки засекречены ввиду ее несовершеннолетия.

Между тем, объявления результатов сейчас ждет в первую очередь сборная США по фигурному катанию, надеясь, что победу отдадут именно им — после того как отберут медали у Камилы.

Напомню, во время Игр в Пекине в этом году россиянку обвинили в употреблении допинга, после того как обнаружили в ее пробе триметазидин. Но по странному стечению обстоятельств — результаты тестов опубликовали очень поздно, когда Камила уже доказала, что она лучшая. Лабораторные пробы взятые позднее были проанализированы быстрее. И вся эта история утекла в прессу еще до оглашения решения спортивного арбитражного суда и началась настоящая травля — девушку просто извели критикой и гневными комментариями и очень жесткими вопросами.

А речь, кстати, идет о препарате, который применяется для снижения болезненных ощущений в груди и он никак не влияет на энергетический обмен в клетках. Но несмотря на отсутствие доказательств того, что он дает какие-либо преимущества — Всемирное антидопинговое агентство все же объявило препарат запрещенным.