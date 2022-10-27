Внезапно: сына Байдена заподозрили в работе с китайскими разведчиками

Фото, видео: WILL OLIVER / ТАСС; 5-tv.ru

Скандальное чадо действующего американского президента не перестает удивлять.

Сына президента США Джо Байдена Хантера заподозрили в связях с китайской разведкой. Как пишет New York Post, выяснилось, что его секретарша когда-то работала в Госкомитете по развитию и реформе Китая.

Она, вполне возможно, могла сохранить контакты с правительством Поднебесной, даже перейдя на службу к Байдену-младшему. Сообщается также, что именно она призвала Хантера убедить отца баллотироваться в президенты. Расследовать всю эту ситуацию уже потребовал один из конгрессменов-республиканцев.

До этого ФБР собрало доказательства для обвинения сына действующего президента Соединенных Штатов. Агенты выяснили, что он совершал налоговые преступления и давал ложные показания, связанные с покупкой оружия. Расследование в отношении Хантера Байдена началось еще четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как обличительный фильм о развартной жизни Хантера стал хитом проката в Голливуде.