Пластический хирург рассказал, когда необходимо проводить замену импланта в груди

Пластический хирург Аль-Юсеф: замену грудного импланта нужно проводить каждые десять лет

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Любой имплант имеет свой срок годности и нуждается в правильном содержании, независимо от его расположения в теле. Нередко обладатели грудных даже не догадываются, что их срок годности может истечь. Об этом изданию aif.ru рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

Несмотря на то, что производители долгие годы утверждали, что импланты не нуждаются в профилактике, пластический хирург отметил — рекомендации изменились. По словам Амжад Аль-Юсефа, не стоит дожидаться, пока имплант «испортится»: замену нужно проводить раз в десять лет.

«То есть любой имплант, несмотря на то, что он сохраненный, никуда не вытек, капсула хорошая, все равно нужно менять», — объяснил эксперт.

Врач-хирург рекомендует проводить ультразвуковую диагностику у маммолога для отслеживания изменений импланта. Примечательно, что женщина и сама может обнаружить проблемы на ощупь. Например, если инородное тело изменило контур, следует незамедлительно обратиться к специалисту.

В заключении Аль-Юсеф отметил, что принять необходимые меры может только пластический хирург, а игнорирование его рекомендаций может привести к необратимым последствиям.

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