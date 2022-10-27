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Пока его жена, журналистка Ксения Собчак обосновывается в Литве после бегства из России, худрук театра на Малой Бронной остался наедине со сложившейся ситуацией.

Театральный режиссер Константин Богомолов опроверг слухи об обысках в его столичной квартире. Такая информация появилась в сети после инцидента, связанного с его супругой, телеведущей Ксенией Собчак. Она проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. В связи с этим, по некоторым источникам, художественный руководитель театра на Малой Бронной оказался отрезан от внешнего мира после визита правоохранителей. Богомолов заявил, что это не так.

«Дураки. Я бы даже сказал: многозначительные дураки», — прокомментировал в своем Telegram-канале Константин Богомолов.

Следом супруг телеведущей выложил фото своего ноутбука, на котором открыт файл со сценарием пьесы. Так режиссер дал понять, что все имущество осталось при нем, а позже подтвердил это в интервью ТАСС.

«Я нахожусь в Театре на Малой Бронной, репетирую ввод в спектакль. Молодая артистка вводится сегодня. Разговариваю я сейчас с вами по своему номеру, и вы слышите мой голос. Могу сказать только одно: не нужно питаться слухами и верить слухам», — сказал он.

К слову, это первые комментарии Константина Богомолова после обысков доме Собчак и ее отъезда за границу. Известно, что сейчас журналистка находится в Литве, границу которой пересекла по израильскому паспорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прокомментировала информацию об отъезде Ксении Собчак официальный представитель МИД Мария Захарова.