Переродиться: актриса Инга Оболдина возвращается к своей первой профессии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитая актриса решила сменить род деятельности после долгих лет игры на сцене.

Актриса Инга Оболдина вернулась к своей первой специальности. Звезда сцены вспомнила про свой диплом режиссера и решила попробовать себя в давно забытом деле. Об этом Оболдина рассказала изданию 7Дней.ru.

Сейчас актриса занимается восстановлением спектакля по пьесе Бернарда Слэйда «По особым случаям». Главные роли в постановке исполнят актер Георгий Дронов и сама Инга Оболдина.

«По особым случаям» это именно спектакль с невероятным перепадом настроения: от слез к смеху, от удивления к негодованию, по-моему, в нем собраны все эмоции, которые свойственны человеку», — поделись актриса.

По рассказам знаменитости, постановка расскажет о семейной паре Майкле и Эмме. После 15 лет брака супруги решают развестись, однако после разрыва продолжают выяснять, что же в их жизни пошло не так. Эмоции и чувства раз за разом будут брать вверх над главными героями, хотя холодный рассудок будет твердить им, что это неправильно.

«На глазах зрителей проходит целая жизнь, развиваются все пиковые точки семьи Эммы и Майкла — развод, снова вместе, потеря, обретение друг друга. Зал движется за нами по этой эмоциональной траектории! То взрывается смехом и аплодисментами, а то затихает, понимая, что эта звучащая со сцены история — она и про твою жизнь», — рассказала режиссер постановки.

Оболдина отмечает, что это самый сложный проект в ее жизни, но результат радует ее и заряжает. Актриса надеется, что спектакль переродиться на глазах зрителей в театре Антона Чехова.

Артистка получала образование в Челябинском государственном институте культуры как театральный режиссер, но еще в процессе учебы заинтересовалась актерской профессией. Затем она окончила режиссерский факультет ГИТИСа. На курсе Петра Фоменко Оболдина получила образование по специальности «актерское искусство», а после стала востребованной артисткой театра и кино.

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