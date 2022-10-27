МО РФ: Наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении сорвано ВС РФ

Националисты были обратно отброшены на исходные позиции.

Российские военнослужащие сорвали попытку наступления украинских боевиков на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На николаево-криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано», — объяснил он на брифинге.

В том числе в Минобороны заявили, что националисты были обратно отброшены на исходные позиции. ВСУ потеряли больше 60 украинских военных, шесть единиц боевого бронированного транспорта и семь машин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске, благодаря которому националисты в Донбассе получали дизельное топливо. В том числе ликвидирован узел связи боевиков в Харьковской области.