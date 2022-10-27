Анита Цой получила ультиматум от богатого мужа: «Пора и честь знать»

Певица Анита Цой рассказала о своих планах на будущее в шоу-бизнесе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица планирует уступить сцену молодым, выбрав вместо нее драгоценности от мужа.

Певица и композитор Анита Цой прославилась не только благодаря своим вокальным данным. Артистка организует грандиозные концертные программы, которые становятся зрелищными, запоминающимися событиями. Ранее дорогостоящие шоу оплачивал ее состоятельный супруг Сергей Цой, а сейчас он решил поставить точку в этом вопросе, сообщает dni.ru.

«Прежде муж предлагал мне выбор: или я тебя красиво одеваю, дарю дорогие ювелирные украшения, или делай свои шоу», — поделилась певица.

Отметим, что Сергей — топ-менеджер предприятий нефтегазового и энергетического бизнеса РФ. До сегодняшнего дня с его помощью звезда выбирала возможность удивлять фанатов музыкальными постановками. Анита Цой придавала своей работе в шоу-бизнесе колоссальное значение.

«Это тот энергетический посыл, в котором я нуждаюсь больше, чем в платьях и кольцах», — сказала Цой.

Пройдя 50-летний рубеж, артистка решила заново осмыслить свои жизненные ценности. Вывод, к которому она пришла, стал неожиданностью для поклонников.

«Я понимаю, что пора и честь знать — надо уступать дорогу молодым. Подошла к мужу, поговорила с ним по душам и сказала, что теперь я готова принимать подарки», — заявила певица.

Будет ли юбилейное шоу Аниты Цой «Пятый океан» финальным аккордом в творческой карьере — покажет время. Однако мнение артистки, что свой личный рекорд (11 титулованных музыкальных шоу) она поставила, и ей этого достаточно — указывает на серьезность решения Цой уйти со сцены.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве состоялся II Международный телевизионный фестиваль «Большая сцена».