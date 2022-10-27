Маленькое недоразумение: продюсер Витаса о его состоянии после дебоша в баре

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Vasnetsov

Представитель знаменитости назвал самый лучший выход из создавшегося положения.

О состоянии певца Витаса (Виталий Грачев) после инцидента в караоке-баре рассказал его продюсер Сергей Пудовкин в беседе с PROZVEZD. По его словам, исполнителю тяжело.

«По-человечески, это все его расстраивает. Он понимает, что конфликты и агрессия — это путь к саморазрушению. Витас, кстати, мне о произошедшем ничего не рассказывал изначально: я узнал от журналистов», — сказал Пудовкин.

По его мнению, произошло небольшое недоразумение, которое можно решить, извинившись и поговорив по-мужски.

«Выпить стопку „мировой“. Конечно, никакие суды больше посещать не надо. Хватит уже судов!» — пояснил продюсер певца.

К слову, представитель знаменитости отметил, что Витас ему ничего не рассказывал, а информация до Пудовкина дошла через журналистов. По слухам, Грачев был пьян, однако продюсер подчеркнул, что не замечал любви звезды к выпивке. Хоть это и не первый конфликт селебрити, собеседник не считает его драчуном. Пудовкин выразил надежду, что все скоро закончится, и они с Витасом смогут вернуться к работе. В частности, в планы входит запись новых песен, съемки и гастроли. До этого на Витаса написали заявление в полицию за дебош в центре Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем может обернуться дебош для Витаса.