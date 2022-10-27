Прямая трансляция выступления Владимира Путина на сессии клуба «Валдай»

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС

В Кремле отметили, что речь президента будет перечитываться и изучаться множество раз.

На пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Москве 27 октября в 16:00 состоится выступление президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что речь главы государства будет «обширной». Кроме того, по мнению Пескова, выступление Владимира Путина будут изучать еще множество раз.

«Наверняка предстоит много дней анализировать, читать и перечитывать выступление», — сказал представитель Кремля на регулярном брифинге с журналистами.

Модератором дискуссии выступит журналист, политолог и директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов.

Планируется, что после речи главы государства состоится дискуссия, в ходе которой участники заседания смогут напрямую задать интересующие их вопросы Владимиру Путину.

Дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году и за годы работы заслужил признание по всему миру. Это важнейшая площадка для благотворного сотрудничества ведущих экспертов и представителей власти. Впервые заседание клуба прошло в Великом Новгороде неподалеку от озера Валдай. В честь этого великого места клуб и получил свое название.

В последнее время международный клуб «Валдай» уделяет особое внимание геополитическим процессам и мировому порядку. В этом году тема встречи звучит так: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» в этом году проходит с 24 по 27 октября в Москве. В важнейшем событии примут участие 111 дипломатов, политиков, экономистов и ученых из 41 страны.