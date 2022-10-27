В ДНР заявили об уничтожении плацдарма украинских войск

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Бойцы РФ и союзных сил продолжают истреблять националистов, используя стратегические маневры.

Плацдарм Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен на краснолиманском направлении, а именно на восточном берегу реки Жеребец, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Краснолиманское направление, там ситуация динамично меняется, там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника уже из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что район уничтожения плацдарма ВСУ относится к позициям, откуда велись мероприятия со стороны противника. В частности, на трассу Кременная-Сватово.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Ее цель — защита мирного населения от неонацистов, снижение боевого потенциала Незалежной, ее демилитаризация и денацификация. Позже в РФ провели частичную мобилизацию для обеспечения безопасности россиян, защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем заявил Денис Пушилин.