Странный и непредсказуемый: Оскар Кучера сравнил Зеленского Наполеоном

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Когда-то телеведущий возлагал на политика большие надежды в части мира и дружбы с Россией.

Комплекс Наполеона и раздвоение личности — Оскар Кучера назвал две главные проблемы украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам артиста, политика он знает давно, с ним сотрудничал на украинском канале «Квартал 95». Еще тогда, задолго до СВО, тот казался ему странным и непредсказуемым. Это на экране он производил друге впечатление: на юморе, налегке и весь такой народный. В реальной жизни — полный антипод.

«Мрачным. В себе больше… Такой интроверт абсолютный. И, блин, я скажу, что там комплекс Наполеона. Я помню, жене рассказывал: слушай, с Володей познакомились, он странный, мне всегда казался общительным парнем, а он вот от — вечно недовольный… Хотя при этом может быть милым», — отметил телеведущий в интервью изданию KP.RU.

Он признался, что когда-то действительно возлагал на Зеленского большие надежды как на политика. Думал, что с его приходом к власти на Украине наконец воцарится мир, и жители Донбасса после восьми лет обстрела вздохнут полной грудью. Но вышло все наоборот.

«Но я надеялся, что он сдержит слово. Остановит войну, выполнит Минские соглашения. Украинцам простым, кто воюет против нас, дать бы почитать эти Минские соглашения, чтобы поняли, что их никто этим не ущемлял. Войну бы тут же закончили!» — считает Кучера.

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