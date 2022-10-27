Лечебная амброзия: как яблочный уксус помогает быстро избавиться от простуды

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Есть несколько способов применения средства, которые помогут встать на ноги.

Как яблочный уксус помогает быстро избавиться от простуды рассказал портал Сибкрай.ru. Подчеркивается, что при использовании яблочного уксуса помогает витамин C и пробиотики, что важно для скорейшего выздоровления. Они — ключевая составляющая в укреплении нашего иммунитета. В особенности хорошо, если уксус нефильтрованный, поскольку содержание в нем пробиотиков будет самым большим.

Также средство разжижает слизь, расслабляя дыхательные пути и уничтожая вирусы. Данная проблема часто сопровождает простуду. Уксус уничтожит микроорганизмы, вызывающие недуг и быстрей облегчит дыхание.

Специалисты отмечают, что теплую воду с яблочным уксусом нужно готовить несколько раз в день, а именно два или три раза выпивать смесь. Кроме того, ею рекомендуется полоскать горло. Для этого используется соотношение 1:1. После процедуры важно прополоскать зубы водой. Она повторяется, пока боль в горле не пройдет. Помимо всего прочего, полезно вдыхать запах яблочного уксуса. Необходимо смочить в нем чистый кусок ткани и приложить к груди.

«Медленно вдохните. Если в дыхательной системе скопилось много слизи, этот метод с успехом может заменить ингаляции над паром из-за сильного запаха уксуса», — порекомендовали авторы.

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