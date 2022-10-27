Большие глаза и две дырки в щеках: «зомби-копия» Анджелины Джоли показала свое настоящее лицо

Фото: Instagram* / sahar_tabarofficial

Перед этим Хишванд заставляла многих думать, что ее внешний вид — результат неудачной пластической операции.

Иранка Фатима Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар, похожая на актрису Анджелину Джоли, опубликовала в социальных сетях фото в образе зомби, а затем показала настоящее лицо. Кроме того, она показала его на иранском телевидении после освобождения из тюрьмы. До этого женщина заставляла многих думать, что ее внешний вид — результат неудачной пластической операции, но перед камерами решила раскрыться, сообщает The Independent.

Перед журналистами блогер предстала в хиджабе. На кадрах заметно, что в реальности лицо девушки не деформировано. С ее слов, перед публикацией в сети она ретушировала снимки в фоторедакторах вроде фотошопа.

«Все, что вы видели в Instagram*, — это компьютерные эффекты, которые я использовала для создания подобной картинки», — сказала Табар.

Сахар Табар многие годы обманывала людей в образе Анджелины Джоли; Instagram* / sahar_tabarofficial

Хишванд стала известной в 2018 году после размещения фото, где она напомнила одновременно Анджелину Джоли и зомби, а в октябре 2019 года ее обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что написала Анджелина Джоли Брэду Питту.

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