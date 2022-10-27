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Глава Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что атаки ВСУ ― геноцид населения региона.

Об обстреле пяти населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Донецкой народной республике (ДНР). Уточняется, что удары наносились по населенным пунктам Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное. Боевики использовали снаряды 155 и 152 миллиметра. Также подчеркивается, что артиллерия калибра 155 миллиметров используется странами Североатлантического альянса.

Перед этим ВСУ выпустили по Гольмовскому десять ракет из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В тот же день глава Донецка Алексей Кулемзин заявил, что атаки ВСУ ― геноцид населения региона, который никак не влияет на ситуацию на линии сопротивления.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Российские военные и союзные силы уничтожают неонацистов, освобождая территории. Мирное население региона подвергалось геноциду киевского режима в течение восьми лет. Позже в РФ провели частичную мобилизацию для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и обеспечения безопасности россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные сжимают в тиски укротеррористов.