Британская русалка покорила социальные сети

Фото, видео: 5-tv.ru

Выяснилось, что девушка обладает навыками фридайвинга и круглый год закаляется в холодной морской воде.

В британских водах обнаружили настоящую русалку! Видео с подводной красавицей стало вирусным в социальных сетях. Позже выяснилось, что она хорошо владеет навыками фридайвинга и может задерживать дыхание на четыре минуты.

Британская русалка начала заниматься подводным плаванием, чтобы восстановить душевные силы. А для того, чтобы держать себя в форме, ежедневно погружается в море: привыкает к осенним температурам и тренируется, чтобы в будущем задерживать дыхание уже на шесть минут. Заодно думает передать свой талант и найти товарищей по подводному плаванию — сейчас набирает учеников в собственную школу русалок.