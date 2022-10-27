Без пяти сто: легендарный Ленком Марка Захарова отмечает юбилей

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Он начинался как самодеятельный театр рабочей молодежи: утром — на заводе, вечером — на сцене. Но через пару лет — стал профессиональным. А спустя почти век — незабываемым.

Один из самых знаменитых театров России — Ленком — ждет сегодня зрителей на юбилейный спектакль. По случаю 95-летия. Начинавшийся с самодеятельности, за короткое время он превратился в настоящую легенду. Вот уже три года коллектив работает без своего мастера, но Марк Захаров воспитал великую труппу. И свой юбилейный год «Ленком» встречает сразу несколькими премьерами. Нашему корреспонденту Марине Кравцовой удалось попасть за кулисы.

«Должна признаться, что я ужасно люблю новых знакомых, они куда гораздо предпочтительнее старых».

«Старомодная комедия» — на сцене этого совсем нестаромодного театра. В свои 95-ть Ленком с молодежным задором выпускает премьеры и хранит традиции — совершенно особенную «ленкомовскую» атмосферу — неформальную, семейную.

«Я такого не видела ни в одном театре. Ты только говоришь на репетиции, что тебе что-то нужно, какой-нибудь плащ, а тебе уже приносят четыре плаща на выбор: ты только сказал, а уже кто-то приносит», — признается заслуженная артистка РФ Олеся Железняк.

«В нашем театре, особенно сейчас за последние три года все играют. Нет зависти слова. Когда человек удовлетворен, как-то ему не приходит на ум завидовать — я же сам играю», — говорит директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер.

Он начинался как самодеятельный театр рабочей молодежи: утром — на заводе, вечером — на сцене. Но через пару лет стал профессиональным: консультантом по драматической части пригласили Михаила Булгакова, а музыкальной заведовал Исаак Дунаевский. Золотое время Ленкома — период режиссера Анатолия Эфроса, который привел в театр Валентина Гафта, Александра Збруева, Александра Ширвинда, Олега Янковского. Второе знаковое имя — Марк Захаров — 46 лет бессменного руководства.

Сердце Ленкома — кабинет Марка Захарова. Здесь все точно так, как было при жизни мастера. Приглушенный свет — так любил режиссер, афиши — вот эти с зарубежных гастролей театра. Сейчас здесь никто не работает. Открывают кабинет только в исключительных случаях — ради экскурсий или важных художественных советов. Труппа собирается за этим круглым столом, и сама атмосфера вдохновляет на нестандартные творческие решения — будто Марк Захаров подсказывает.

Его наследие уникально — больше 40 лет в репертуаре спектакль-легенда «Юнона и Авось» — к удивлению самого режиссера в 1981-м постановка с первого раза прошла цензуру. Позже Пьер Карден, влюбившейся в мюзикл, за месяц организовал гастроли сотни артистов в Париже — немыслимая удача в советское время.

У «Юноны и Авось» все так же — аншлаги, уже больше 1800 показов, на сцене — четвертое поколение артистов.

«Я играю роль, которую когда-то играл Абдулов, это роль Фернандо Лопеса. Мы его называем спектакль-поезд, спектакль-локомотив. Там сошлись звезды», — признается артист театра Ленком Марка Захарова Кирилл Петров.

Еще одна легенда ожила к юбилею театра: спустя 30 лет на сцене захаровская же «Поминальная молитва». Но уже в интерпретации Александра Лазарева, для него — режиссерский дебют.

«На мой взгляд, это лучшее произведение, которое сделал Марк Захаров, и совершенно несправедливо прожившее короткую жизнь на сцене нашего театра. Мы крайне бережно отнеслись к этому спектаклю», — признается народный артист РФ Александр Лазарев.

Как и в прежней версии — на сцене живая лошадь.

«Видите, нас встречают с музыкой, что я Вам говорил. Мама, здесь деревня, здесь всегда праздник. Мама, сориентируйтесь».

«Оказалось, даже не надо было учить текст, потому что он в подсознании. Причем не только свой, потому что, естественно, сейчас я играю другую роль — я играю ту, что играл Александр Гаврилович Абдулов. Даже волей-неволей какие-то интонации Александра Гавриловича выползают», — признается народный артист РФ Иван Агапов.

В юбилейный год «Ленком» готовит для зрителей две премьеры: вновь провокационную, на этот раз — хип-хоп-оперу «Маяковский», музыку к которой напишет репер Баста. Ну, и конечно «Ленком» верен классике — премьера зимы — «Бег» Булгакова — на злобу дня, как оказалось.