«Тяжело им с нами»: союзные силы подавили контрнаступление ВСУ под Кременной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mauricio Campino; 5-tv.ru

Набеги ВСУ и наемников националистов отбиваются практически каждый день.

Оружие, которое Запад уже отправил на Украину, ВСУ стремительно теряет в боях. Так, в Кременной под Луганском союзные силы нанесли сокрушительный удар по боевикам, когда те попытались прорвать линию обороны.

Нашим бойцам удалось перехватить радиопереговоры о предстоящем контрнаступлении. В ожесточенном сражении ВСУ потеряли и живую силу, и большую часть техники. На самом краю передовой работает наш корреспондент Ярослав Богат.

«Такую обстановку сейчас можно наблюдать на улицах кременной, украинская артиллерия бьет по жилым домам. Здесь никаких военных объектов, здесь жили люди. Вот такие осколки можно найти», — сообщает Ярослав Богат.

Уцелеть в этом перемолотом снарядами доме можно было бы только спрятавшись в подвале. Но подвала здесь не было. В городе все еще малолюдно, как и в остальных населенных пунктах вплоть до Сватово. Но направление это не брошено.

«Противник, ни малочисленными группами, ни крупными, ему не удалось пройти ни через одну из позиций наши. Совершаются ежедневные попытки прощупать нашу оборону, прощупать насколько сильные и слабые места и развивать так называемое свое контрнаступление», — рассказал боец батальона «БАРС-13» с позывным Джан.

На участках линии фронта, в том числе и добровольцы. Пусть и с разных уголков России — эту землю тоже считают своей большой Родиной. Все как один.

«Бойцы барс-13 продолжают уверенно держать оборону на сватовско-кременном направлении. Хотя обстановку здесь нельзя назвать простой, видно что периодически активизируется противник. Наши тоже не дремлют и на каждый удар отвечают жестко, уверенно. Это здесь на позициях чувствуется», — говорит Богат.

«Слышим и радиопереговоры, действительно есть и захваты, и противодействия этим диверсионно-разведывательным группам. Держим, держим…», — рассказал боец батальона «БАРС-13» с позывным Пономарь.

«Противник приходит и уходит, стрельба — не стрельба, да в режиме, все нормально, все хорошо, всем привет!» — бодро передает боец батальона «БАРС-13» с позывным Абрамс.

Набеги ВСУ и наемников отбивают практически каждый день. Многим не привыкать.

«В бой начинаем ввязываться — они уходят просто из боя. Они понимают, что тяжеловато им с нами тут будет бодаться», — сказал боец батальона «БАРС-13» с позывным Зима.

Боец с позывным «Зима» ковал независимость молодой республики еще в 2014. Тогда, при защите Луганского аэропорта, и получил свой позывной: после того как протаранил танк ВСУ на своем, с вышедшей из строя пушкой. Успешно.

«Когда приехал, мужики говорят у тебя февраль в глазах, „Зима“, говорят, с этого и понеслось. И „Башка“ поседела после этого», — вспоминает боец.

С подобными историями, такого обыденного здесь героизма, многие в рядах «БАРСов». Батальон, как и другие подразделения здесь делают все, чтобы мирные жители прекратили погибать от обстрелов в собственных домах.