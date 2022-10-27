Boeing потеряла $2 млрд из-за прихотей Трампа по дизайну президентских лайнеров

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Авиакомпания не в состоянии отстроить те самолеты, которые требовал уже бывший президент США.

Авиакомпания Boeing потерпела финансовые убытки более чем на два миллиарда долларов! Так вышло из-за контракта на строительство двух новых президентских самолетов, который подписал еще 45-й американский президент Дональд Трамп.

В свое время он договорился о фиксированной цене, и теперь все дополнительные расходы, должна взять на себя компания. А затраты с тех пор выросли из-за проблем с цепочкой поставок, и теперь строительство задерживается на несколько лет.

Президентский авиалайнер прозвали «летающим Белым домом» — на борту должен быть свой овальный кабинет, конференц-зал, а еще секретные средства связи, хирургический кабинет, и система дозаправки в воздухе. С учетом всех проблем пересесть на новый лайнер не удастся ни нынешнему президенту, ни даже следующему.