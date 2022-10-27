Постпред РФ Небензя допустил пересмотр отношений с ООН из-за расследования по БПЛА

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Российскую сторону необоснованно обвинили в использовании иранских беспилотников на Украине. Никаких доказательств Запад, по традиции, не представил.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения об иранских беспилотниках, которые Россия якобы применяет на Украине. Также дипломат подчеркнул, что Совбез не поручал секретариту организации расследовать эти слухи. А самостоятельно, без санкции вышестоящего органа, секретариат этого делать не может, как бы на подобном не настаивал коллективный Запад. Такая практика создала бы опаснейший прецедент.

«Призываем членов Совета встать на защиту Устава ООН, осудить подрывающие его действия западных делегаций, а также четко высказаться в пользу соблюдения секретариатом статьи 100 Устава», — подчеркнул в своем обращении Небензя.

Кроме того, он не исключил серьезного пересмотра отношения к Организации Объединенных Наций после грандиозного скандала.

«Я бы не сказал, что мы угрожаем прервать сотрудничество. Но мы, конечно, пересмотрим наше сотрудничество в свете реакции со стороны Секретариата на наши законные озабоченности», — добавил постпред РФ при организации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.